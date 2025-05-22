اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات

كتب- أحمد الجندي:

تنطلق اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في عدد من المحافظات، حيث يتوجه طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية إلى اللجان لأداء اختبارات نهاية العام.

وقامت المديريات التعليمية باستعدادات مشددة لضمان سير الامتحانات بسلاسة، حيث تم التأكيد على جاهزية اللجان وتوفير البيئة الملائمة للطلاب، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط.

الجدير بالذكر، تنتهي التقييمات النهائية الصفين الأول والثاني الابتدائي غداً الخميس 22 مايو 2025.

ضوابط تقييمات الصف الأول والثاني الابتدائي

- يقوم نظام التقييم للصفَّين الأول والثاني من الحلقة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ؛ من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها "التحريرية- الشفهية- المهارية".

مراجعة نسبة حضور التلاميذ طبقًا لما ورد بالمادة الخامسة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024، على أن يتم:

- تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى.

- تحفيز الطلاب على تحسين أدائهم، وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية.

- إحاطة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات؛ حرصًا على تكامل الأدوار في دعم متابعة التلاميذ.

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