رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تلقي طلبات التقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية، موضحة أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال المنصة الرسمية للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الراغبين في الانضمام بالمدارس المصرية اليابانية يمكنهم التقديم الآن عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، والذي تم تفعيله رسميًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

وأشارت الوزارة إلى أن رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية من هنا :

مشددة على ضرورة الالتزام بإدخال البيانات المطلوبة بدقة أثناء عملية التقديم الإلكتروني.

وأضافت وزارة التعليم أن فترة التقديم مستمرة حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو المقبل، داعية كل من تتوفر لديه الشروط المطلوبة إلى الإسراع بالتقديم قبل إغلاق باب التقديم الإلكتروني.

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