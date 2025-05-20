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"تعليم القاهرة" تواصل البث المباشر لمراجعة الرياضيات لطلاب الشهادة الإعدادية

11:01 م الثلاثاء 20 مايو 2025
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    مراجعة الرياضيات لطلاب الشهادة الإعدادية
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كتب- أحمد الجندي:
تتواصل فعاليات البث المباشر للمراجعات النهائية في المواد الدراسية بنظام "البوكليت" للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025، في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على دعم طلاب الشهادة الإعدادية خلال فترة الاستعداد للامتحانات.

وتُقام اليوم مراجعة شاملة لمادة الرياضيات بنسختيها العربية واللغات، تحت رعاية سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وبإشراف ياسر أنس وكيل المديرية، وإيهاب فتحي موجه عام الرياضيات، ونهى إسماعيل الموجهة المركزية للرياضيات، إلى جانب فريق العمل المتخصص.

وانطلقت المراجعة باللغة العربية من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، وقدمها الدكتور أحمد يوسف، الموجه الأول المركزي لمادة الرياضيات، فيما بدأت مراجعة اللغة الإنجليزية من الساعة 12 حتى 2 ظهرًا، وألقاها حاتم الصايغ، كبير معلمي الرياضيات بإدارة المعصرة التعليمية.

ويأتي هذا البث المباشر ضمن سلسلة من المراجعات المتواصلة التي تهدف إلى تعزيز استعداد الطلاب للامتحانات النهائية، ورفع كفاءتهم في التعامل مع نظام "البوكليت" المعتمد في امتحانات الشهادة الإعدادية.

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