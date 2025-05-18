خطوات التقديم لرياض الأطفال 2026 بالمدارس الرسمية والرسمية لغات

كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التسجيل سيتم أيضًا خلال الفترة من 1 يونيو 2025 وحتى 30 يونيو 2025، باستخدام التطبيق الإلكتروني المتاح عبر نفس بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة، أنه يشترط لقبول الطفل في هذه المرحلة أن يكون قد بلغ 4 سنوات على الأقل في 1 أكتوبر من العام الدراسي، دون تحديد سن أقصى.

وتُنفذ عمليات التنسيق أيضًا من خلال المديريات التعليمية، حسب الكثافة المتاحة داخل كل محافظة والموارد المتوفرة، مع الالتزام بـ القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 الذي ينظم ضوابط قبول الطلاب بمرحلة رياض الأطفال.

وبعد إعلان نتائج القبول المبدئي، سيتم إتاحة بيانات الطفل المقبول على أنظمة الدفع الإلكترونية، ليتمكن ولي الأمر من سداد المصروفات المقررة للعام الدراسي الجديد 2026.

يمكن كذلك متابعة نتائج القبول الأولي من خلال بوابة التقديم، وبعدها يجب على ولي الأمر الذهاب إلى المدرسة المختارة لتسليم الملف الورقي للطفل، واستكمال باقي الخطوات للحصول على الموافقة النهائية عقب مراجعة المستندات

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