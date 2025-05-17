خطاب عاجل من التعليم بشأن موافاة الوزارة ببيانات المتعاقدين بنظام الحصة -( مستند)

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، تطالب فيه بسرعة موافاتها بقاعدة بيانات المعلمين المتعاقدين بنظام الحصة، على أن يكونوا على رأس العمل خلال العام الدراسي الحالي 2024/2025 وحتى تاريخه.

وشددت الوزارة في خطابها على ضرورة إرسال البيانات المطلوبة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الخطاب، وذلك لأهمية الأمر القصوى، مشيرة إلى أنه لن يُعتد بأي بيانات تصل بعد المهلة المحددة.

وأوضحت “التعليم” أن البيانات يجب أن تُستوفى وفقًا للاستمارة المعدة مسبقًا لهذا الغرض، على أن يتم إرسال نسخة ورقية (PDF) معتمدة، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية بصيغة Excel، على اسطوانة مدمجة (CD)، لضمان توحيد واستكمال الإجراءات بدقة.

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