قرار عودة اختبار SAT في مصر يثير جدل أولياء الأمور

كتب- أحمد الجندي:

أثار قرار محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعودة اختبار SAT في مصر رسميًا بداية من يونيو 2025، حالة من الجدل والتساؤلات بين أولياء الأمور والطلاب، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن حيرتهم واستغرابهم من الخطوة، مطالبين بتوضيحات رسمية مفصلة حول القرار ومضمونه.

أولياء الأمور يطالبون بالتوضيح

تفاعل أولياء الأمور بشكل واضح على "فيسبوك" فور تداول أنباء القرار، وتنوعت التعليقات ما بين التساؤلات والدهشة والترحيب الحذر.

علقت فايزة عبيد قائلة: "طيب ياريت تفسير للاختبار اللي نازل جديدة أو أي مصطلح يتوضح علشان الناس تفهم".

وأضافت مروة ربيع: "يعني أي حد يفهمنا التفاصيل ".

أما هدى أحمد فعلقت بدهشة: "أي اختبار سات ده؟ ممكن حد يوضح ".

من ناحية أخرى، أعرب البعض عن تخوفهم من التكاليف المحتملة للاختبار، حيث كتبت سمر سراج: "وطبعًا دي هتبقى برسوم قَد كده".

بينما رحبت أمال مجدب بالقرار قائلة: "ده شيء ممتاز".

وطالب عدد كبير من أولياء الأمور الوزارة بإصدار بيان واضح يتضمن شرحًا لطبيعة اختبار SAT، والجهات المسؤولة عن تنظيمه، ورسوم التقديم، ومواعيده، وسط حالة من التخبط بين الأسر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عودة تقديم اختبارات SAT داخل مصر رسميًا بدءًا من يونيو 2025، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم التعليم الدولي وفتح آفاق أوسع أمام الطلاب للالتحاق بالجامعات العالمية من داخل مصر.

ما هو اختبار السات (SAT)؟

يُعد اختبار SAT أحد المعايير الدولية المعترف بها عالميًا لقياس مهارات الطلاب في مجالات الرياضيات والقراءة والكتابة التحليلية، ويُستخدم شرطًا أساسيًا للقبول في العديد من الجامعات، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويهدف الامتحان إلى تقييم استعداد الطلاب للدراسة الجامعية، كما يشكّل فرصة مهمة للطلاب الراغبين في استكمال دراستهم بالخارج، خاصة في مؤسسات التعليم العالي التي تشترط اجتيازه ضمن متطلبات القبول.

وتسهم عودة "السات" في مصر في تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور الذين كانوا يضطرون للسفر إلى الخارج لتأدية الامتحان، كما يدعم توجّه الوزارة نحو تعزيز البيئة التعليمية الدولية داخل الدولة.

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