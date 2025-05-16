تعديل جديد في جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الصفحات الرسمية التابعة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عن اعتماد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 المخصص لطلاب مدارس المتفوقين.

يأتي هذا التعديل بعد مطالبات متكررة من أولياء أمور الطلاب، الذين ناشدوا الوزارة بضرورة إعادة النظر في الجدول السابق، وصعوبة المواد الدراسية، مما يتطلب مزيدًا من الوقت للمراجعة والاستيعاب.

وأكدت إدارات مدارس المتفوقين أن تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب STEM يهدف إلى منح الطلاب مساحة زمنية كافية بين المواد، بما يسهم في تحسين تركيزهم و يعزز فرصهم في التحصيل العلمي خلال فترة الامتحانات.

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