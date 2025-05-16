رابط الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية 2025

كتب- أحمد الجندي:

يواصل عدد كبير من طلاب التعليم الفني وأولياء أمورهم عمليات البحث لمعرفة رابط الاستعلام عن رقم الجلوس للدبلومات الفنية 2025، وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد انطلاق الامتحانات المقررة يوم الخميس الموافق 29 مايو الجاري، حيث أصبح متاحًا الآن للطلاب الدخول على الموقع الرسمي المخصص لذلك ومعرفة رقم الجلوس ومقر اللجنة التي سيؤدون بها الاختبارات.

ويمكن للطلاب الحصول على هذه البيانات من خلال زيارة الرابط التالي: اضغط هنا

الجدير بالذكر، أعلنت الوزارة رسميًا عن إتاحة أرقام الجلوس ومقار اللجان الامتحانية إلكترونيًا للطلاب عبر الموقع الرسمي، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنظيم امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025، في تخصصات الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.

وأوضحت الوزارة أن الطالب يستطيع الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد الخاص به، والاستعلام بسهولة عن رقم الجلوس والمقر الامتحاني الخاص به، وذلك من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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