"التعليم" توضح ضوابط التعامل مع الطلاب غير المسددين للمصروفات -(مستند)

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، أوضحت فيه التعديلات والتفسيرات الخاصة ببعض بنود الكتاب الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2024، بشأن آليات التعامل مع الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية والمنقطعين عن الدراسة.

وأكدت الوزارة في خطابها أن مجالس الأمناء ستتولى مهمة التنبيه على أولياء الأمور بسرعة سداد المصروفات الدراسية المتأخرة خلال الفصل الدراسي الأول، وبخاصة للطلاب الذين لم يسددوا رسوم أعوام سابقة، مشيرة إلى أنه في حال عدم السداد، سيتم تحويل الطالب إلى أقرب مدرسة رسمية عربية بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لذلك.

كما نص الخطاب على تشكيل لجنة داخل كل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية مسؤول شؤون الطلبة وسكرتير المدرسة وعضو من قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية، لتتولى عملية الحصر الكامل للطلاب غير المسددين والمنقطعين بجميع المراحل الدراسية.

وجاءت الإجراءات كما يلي:

-في حال عدم سداد المصروفات لعام دراسي واحد، ولم يسدد ولي الأمر المتأخرات حتى نهاية السنة الثانية، يُحول الطالب إلى مدرسة رسمية عربية دون الرجوع لولي الأمر، بعد استنفاد جميع محاولات التواصل (إنذار بالبريد، مكالمات هاتفية، مجموعات التواصل المدرسية).

-في حال عدم السداد لأكثر من عامين دراسيين، ولم يسدد ولي الأمر قبل بدء العام الدراسي الثالث، يُحول الطالب بنفس الآلية إلى مدرسة رسمية عربية، بنفس إجراءات التواصل السابقة.

وشددت الوزارة على أنه في حال سداد ولي الأمر جميع الرسوم والمتأخرات في نفس عام التحويل، يُستثنى الطالب من التحويل ويعود إلى مدرسته الأصلية (الرسمية للغات أو المتميزة للغات)، مع إلغاء كافة الإجراءات السابقة المتخذة بحقه، مؤكدًة أن هذا الإجراء لا يسري على المحولين في أعوام سابقة.

وأوضحت الوزارة أن بقية بنود الكتاب الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2024، لا تزال سارية دون تعديل، مع التأكيد على أهمية وسرعة التنفيذ.

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