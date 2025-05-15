بعد قرار "التعليم" بعودتها.. ما هي اختبارات السات (SAT) الأمريكية؟

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عودة تقديم اختبارات SAT داخل مصر رسميًا بدءًا من يونيو 2025، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم التعليم الدولي وفتح آفاق أوسع أمام الطلاب للالتحاق بالجامعات العالمية من داخل مصر.

وجاء القرار على هامش توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة ومؤسسة كولدج بورد الأمريكية (College Board)، وهي إحدى أبرز المؤسسات التعليمية في العالم والمتخصصة في إعداد وتنفيذ اختبارات التقييم الأكاديمي الدولية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

ما هو اختبار السات (SAT)؟

يُعد اختبار SAT أحد المعايير الدولية المعترف بها عالميًا لقياس مهارات الطلاب في مجالات الرياضيات والقراءة والكتابة التحليلية، ويُستخدم شرطًا أساسيًا للقبول في العديد من الجامعات، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويهدف الامتحان إلى تقييم استعداد الطلاب للدراسة الجامعية، كما يشكّل فرصة مهمة للطلاب الراغبين في استكمال دراستهم بالخارج، خاصة في مؤسسات التعليم العالي التي تشترط اجتيازه ضمن متطلبات القبول.

وتسهم عودة "السات" في مصر في تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور الذين كانوا يضطرون للسفر إلى الخارج لتأدية الامتحان، كما يدعم توجّه الوزارة نحو تعزيز البيئة التعليمية الدولية داخل الدولة.

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