"تطوير التعليم بالوزراء" و"بحوث الإلكترونيات" يوقعان بروتوكول تعاون لتأهيل العمالة الفنية

كتب – عمر صبري:

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ومعهد بحوث الإلكترونيات، وذلك بهدف تعزيز بناء جيل جديد من الكفاءات الفنية والتقنية المؤهلة وفقًا لأحدث المعايير الدولية، والتي تلبي بشكل فعّال احتياجات سوق العمل المحلي والدولي في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن هذا التعاون يأتي كخطوة نوعية ورئيسية لدعم قطاع التعليم التقني، وفتح آفاق جديدة للطلاب والخريجين للاندماج في بيئة تحفز الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية، مشيرة إلى أن الصندوق يركز جهوده على تحويل التحديات التنموية إلى فرص قابلة للتحقيق عبر شراكات استراتيجية مع الجهات البحثية والتعليمية الرائدة في مصر.

وأضافت خلال البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، أن البروتوكول يتضمن عددًا من المحاور الأساسية، منها البدء في تنفيذ برامج تدريب وتأهيل العمالة الفنية في التخصصات التكنولوجية الحديثة، وذلك وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، بالإضافة إلى تمويل مشروعات الطلاب ودعم تأسيس شركات ناشئة في مختلف المجالات التكنولوجية، واحتضانها في مقر مدينة العلوم والتكنولوجيا.

كما يشمل البروتوكول مشاركة خبراء معهد بحوث الإلكترونيات في إعداد مناهج متقدمة بمجالات الطاقة الخضراء والإلكترونيات الدقيقة، التي سيتم تطبيقها في كليات «كوزن» المصرية اليابانية، وهو ما يعزز جودة التعليم ويربطه مباشرة باحتياجات سوق العمل.

وأوضحت الدكتورة رشا شرف أن البروتوكول ينص كذلك على إتاحة المعامل والمختبرات العلمية التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات لاستخدام طلاب كليات «كوزن» في التدريب العملي ضمن بيئة بحثية متطورة، إضافة إلى فتح آفاق للتعاون المستقبلي في مجالات التعليم والبحث العلمي، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأشارت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الصندوق المتواصلة لربط مكونات العملية التعليمية بالمراكز البحثية التطبيقية، ويُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة في دعم رؤية مصر نحو تعليم عصري وبحث علمي يخدم التنمية المستدامة ويُسهم في صناعة المستقبل.

وأكدت أن البروتوكول يفتح المجال أمام نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا من خلال شراكات ذكية تعتمد على التخصصات الدقيقة والمجالات ذات الأولوية القومية، كما يعكس حرص الصندوق على إشراك المؤسسات الوطنية البحثية في تطوير محتوى تعليمي متطور يخدم مستقبل الاقتصاد الوطني.

حضر مراسم التوقيع عن صندوق تطوير التعليم كل من الدكتورة رشا شرف الأمين العام، والمستشار محمد عبد الفتاح المستشار القانوني، والدكتور محمد داود مدير المكتب الفني ومنسق الشركات الاستراتيجية، والدكتورة مها صلاح الدين مسؤولة العلاقات الدولية ومنسقة مشروع كليات «كوزن» المصرية اليابانية، وعبد المجيد محمد المدير المالي والإداري.

ومن جانب معهد بحوث الإلكترونيات حضر كل من الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس المعهد، والدكتور محمود سالم المشرف على لجنة التدريب، والدكتور هيثم عزمي الباحث بقسم الإلكترونيات الدقيقة.

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