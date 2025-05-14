في هذا الموعد.. عودة اختبار "SAT" لطلاب الدبلومة الأمريكية

كتب- أحمد الجندي:

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، إعادة تقديم اختبار SAT في مصر رسميا بداية من شهر يونيو 2025.

جاء ذلك خلال فعاليات توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة كولدج بورد (College Board) الأمريكية، إحدى أبرز المؤسسات التعليمية عالميًا في مجال التقييم والاختبارات الدولية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث وقع البروتوكول هشام جعفر مدير عام الإدارة العامة التعليم الخاص، والدكتور ماثيو تشوفانيك، المدير الإقليمي لمؤسسة كولدج بورد الأمريكية لجنوب غرب أسيا وشمال أفريقيا، بحضور روبن هاروتونيان مستشار الدبلوماسية العامة، بسفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، والأستاذة أميرة عواد منسق العلاقات الدولية.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار رؤية وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي، وتعزيز برامج الاستعداد الجامعي المعترف بها عالميًا، وعلى رأسها إعادة تقديم اختبار SAT في مصر بداية من شهر يونيو المقبل.

الجدير بالذكر، كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق قد قرر إلغاء اختبار السات (SAT) داخل مصر، بعد ثبوت تسريب الأسئلة، في خطوة مفصلية شهدها نظام الدبلومة الأمريكية في مصر في سبتمبر 2020.

وأعلنت الهيئة الأمريكية للامتحانات " كوليدج بورد" حينها عن قرارها بإلغاء الاختبارات في مصر ورفع دعاوى قضائية ضد المتورطين في عملية التسريب.

وأكد "شوقي"حينها أن وزارة التربية والتعليم ليست مسؤولة عن تنفيذ الامتحان، وأن دورها يقتصر على تقييم المناهج واعتماد الامتحانات التي تُجرى تحت إشراف مؤسسة "أمديست" (AMIDEAST).

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