قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. ضوابط المراجعة الفعالة لتحقيق التفوق

كتب- أحمد الجندي:

قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، مجموعةً من النصائح المهمة للطلاب بشأن كيفية تنظيم المراجعة النهائية بطريقة فعالة تضمن تحقيق أعلى درجات التفوق الدراسي، مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح شوقي، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن المراجعة الفعالة تبدأ من استكمال استذكار المنهج بالكامل قبل بدء حل أي نماذج امتحانية، مؤكدًا أن أسئلة الامتحانات تغطي جميع أجزاء المقرر، وبالتالي لا يجوز ترك أية جزئية دون مراجعة.

وأشار الخبير التربوي إلى أن طبيعة أسئلة الاختيار من متعدد تتطلب الإلمام بالتفاصيل الدقيقة للمقررات؛ مما يستدعي مراجعة كل صغيرة وكبيرة في المنهج الدراسي، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من حل الامتحانات لا يقتصر على جمع الدرجات فقط؛ بل يمتد إلى تحليل الأداء وتحديد نقاط القوة والضعف، مع التركيز على مراجعة الدروس التي يخطئ الطالب في أسئلتها.

وأكد الخبير التربوي أن أساليب المراجعة تختلف تبعًا لمدى إتقان الطالب الدروس؛ ففي حالة الدروس السهلة يمكن الاكتفاء بالقراءة والتسميع الذاتي، بينما يُفضل استخدام الورقة والقلم في مراجعة الدروس الصعبة لتعزيز الفهم.

وشدد شوقي على أهمية الابتعاد عن استخدام الهواتف المحمولة خلال المراجعة، أو الاعتماد على مصادر مكتوبة بشكل عشوائي؛ لأن تنظيم المادة العلمية ووضوحها يساعدان بشكل كبير في الاستيعاب.

وأضاف الخبير التربوي أن معرفة الطالب أسباب صحة أو خطأ كل إجابة أثناء حل النماذج يُعد عنصرًا مهمًّا في تعميق الفهم وتحسين الأداء.

ونصح شوقي بضرورة التدريب على النماذج الاسترشادية والاستفادة من المنصات التعليمية الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، مع التأكيد أن المراجعات السابقة تُسهم بشكل كبير في تسهيل عملية الاستذكار النهائي.

ولفت شوقي إلى ضرورة تكرار مراجعة كل مادة أكثر من مرة؛ حيث تساعد المراجعة المتكررة على استرجاع معلومات قد يكون الطالب نسيها، كما أوصى بتوزيع وقت المذاكرة بشكل متوازن، مع تخصيص وقت أطول للدروس الصعبة، وتقليل الوقت المخصص للدروس السهلة.

واختتم شوقي نصائحه بتأكيد أهمية المراجعة من نفس المصادر التي استخدمها الطالب سابقًا، محذرًا من اللجوء إلى مصادر جديدة في هذه المرحلة، حتى لا يتعرض للتشتت، محذرًا من إهدار الوقت في حضور دروس خصوصية تعيد شرح دروس مفهومة بالفعل؛ لأن ذلك لا يعود بالنفع على الطالب.

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