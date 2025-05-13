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"أمهات مصر" تطالب بالإعلان عن نظام امتحانات الشهادة الإعدادية بكل محافظة

07:48 م الثلاثاء 13 مايو 2025

عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر

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كتب- أحمد الجندي:

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن هناك مطالبات من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، للمديريات التعليمية، بالإعلان عن النظام الذي سيجري عليه الامتحانات بكل محافظة، سواء بنظام "البوكليت" أو النظام العادي.

وأضافت "أحمد" في تصريحات صحفية، أن أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية لا يعلمون النظام الذي ستجري عليه الامتحانات في أغلب المحافظات حتى الآن، مطالبة المديريات التعليمية بالإعلان عن نظام الامتحانات، حتى يستطيع الطلاب الاستعداد لها جيدا قبل انطلاقها بوقت كاف، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

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عبير أحمد اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم امتحانات الشهادة الإعدادية
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