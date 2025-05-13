"التعليم" تتيح أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية ومقار اللجان عبر موقعها الرسمي
كتب- أحمد الجندي:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة أرقام الجلوس ومقار لجان الامتحان لطلاب الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) عبر الموقع الرسمي للوزارة.
يأتي ذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025.
ويمكن للطلاب الدخول عبر البريد الإلكتروني الموحد للاطلاع على بياناتهم من خلال الرابط التالي: هنا
وأوضحت الوزارة أن امتحانات الدبلومات الفنية ستبدأ يوم الخميس 29 مايو 2025، وتستمر حتى الخميس 12 يونيو 2025، وفقًا للجدول المعلن.
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