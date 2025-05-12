نصائح للطلاب أثناء الامتحانات لتجنب التوتر والعصبية والاضطرابات

كتب- عمر صبري:

قدمت الدكتورة سلمى مدحت طلحة، أخصائي التغذية العلاجية، بقسم الكيمياء الحيوية الطبية، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، المركز القومي للبحوث، نصائح "العقل السليم في الجسم السليم"، للتغلب على فترة الامتحانات المرهقة للطلاب ذهنيا وصحيا ونفسيا.

وقالت أخصائي التغذية إن فترة الامتحانات صعبة على الطُّلاب ذهنياً ونفسياً؛ حيث يعانون في تلك الفترة من اضطراباتٍ في النوم، واضطراباتٍ في الشهية إمّا بزيادتها أو نُقصانها وزيادة التوتُّر والعصبية وكل ذلك يؤثر على التركيز والتحصيل الدراسي، ولنظام الحياة الصحي من تغذية سليمة وساعات نوم كافية، وممارسة الرياضة أثر كبير على ضبط كل تلك الاضطرابات.

وأضافت أنه بالنسبة للنوم؛ فعلى الطالب أن ينام من ٧-٨ ساعات يومياً حتى يرتاح ذهنه ويكون قادراً على الفهم والحفظ والتحصيل، وأما عن الرياضة، فعلى الرغم من أنه يبدو من الصعب ممارسة الرياضة في فترة الامتحانات وما قبلها، إلا أنه من الضروري ممارسة ولو خمسة عشر دقيقة يومياً حتى يستعيد الطالب نشاطه وحيويته ويزيد هرمون السعادة الذي يعطيه الدافع والحافز للمذاكرة وعلى ذلك فإن تنظيم الوقت يساعد على إيجاد وقت للرياضة.

وتابعت: ومن الممكن ممارسة الرياضة ليس فقط في الصالات الرياضية أو النوادي بل هناك بعض الڤيديوهات على اليوتيوب يمكن للطالب مشاهدتها ومتابعتها بنفس الحركات، وأهم ما في الموضوع هو التغذية السليمة؛ فهناك بعض الأطعمة التي تحتوي على عناصر مفيدة جداً للمخ والجسم.

ونوهت إلى أنه تنقسم المواد الغذائية إلى قسمين؛ "مُغذيات رئيسية" وهي التي يحتاجها الجسم بكميات كبيرة وهي النشويات والبروتينات والدهون والماء؛ و"مُغذيات دقيقة" والتى يحتاجها الجسم بكميات أقل كالڤيتامينات والمعادن، ويجب على الطالب أن يأكل أكل صحي متوازن حتى يحافظ على صحته الذهنية والبدنية والعضلية.

وأكدت أن البروتينات من المُغذيات الرئيسية والتي يجب تناولها بكميات كافية لبناء العضلات ولصحة الجهاز المناعي للجسم ولنمو صحي بشكلٍ عام، والبروتين الحيواني المُتمثِّل في اللحوم والدواجن والأسماك هو الأعلى من حيث القيمة الغذائية ولكن نظراً لغلاء البروتين الحيواني، يمكن التنويع وتناول البروتين النباتي.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للنشويات فعلى الطالب التركيز على النشويات المُعقَّدة كدقيق القمح الكامل والشوفان لاحتوائها على الألياف ولأنها تحافظ على مستوى السكر في الدم؛ ويجب عليه التقليل من الدقيق الأبيض والسكريات البسيطة الموجودة في الحلويات لتجنب ارتفاع سكر الدم واكتساب الكثير من الوزن، وإذا تكلمنا عن الدهون فأصح الدهون هي تلك الدهون الغير مُشبّعة الموجودة في زيت الزيتون والأسماك والتي تحافظ على صحة المُخ والجهاز العصبي.

واستطردت: ولا يجب أن ننسى الفواكة والخضروات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف والڤيتامينات والمعادن التي تُعد مهمة للجهاز المناعي وتحافظ على نسبة الهيموجلوبين في الدم ومهمة لصحة الجلد والشعر.

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