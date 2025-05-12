ننشر مواصفات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025، والشروط الواجب توافرها في صياغة الأسئلة.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي).

جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.



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