حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي العام الدراسي المقبل

كتب- أحمد الجندي:

كشف مصدر بالتعليم، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن بعزم وزارة التربية والتعليم إلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2025-2026.

ونفى المصدر صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أنه لا توجد أي قرارات أو مناقشات داخل الوزارة بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي، مشددًا على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح المصدر، أن النظام التعليمي المعتمد حاليًا مستقر، ولا توجد أي نية لإجراء تعديلات على عدد سنوات المرحلة الابتدائية، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

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