أول رد من التعليم بشأن انفجار أنبوبة غاز أمام إحدى المدارس بكرداسة

كتب- أحمد الجندي:

أكد سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليقًا على انفجار أسطوانة بوتاجاز أمام مدرسة بكرداسة، أن الحادث وقع خارج أسوار المدرسة، نتيجة استخدام أحد الباعة الجائلين لأنبوبة غاز، مما أدى إلى إصابة طالب واحد فقط بإصابة طفيفة في يده، مشددًا على أن حالته مستقرة تمامًا.

وأوضح "عطية" لمصراوي، أن حي كرداسة تحرك على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال البائع المخالف، حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.

وكان مصدر أمني قد أكد في تصريحات لمصراوي أن أنبوبة صغيرة الحجم انفجرت بحوزة سيدة تدعى "فايزة إبراهيم" 65 عاما وبصحبتها حفيدتها "جنات" 16 عاما أمام مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنين.

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