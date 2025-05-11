اتحاد أمهات مصر يشكو من ارتفاع أسعار مراجعات الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

دعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، معلمي السناتر والدروس الخصوصية إلى مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور، خاصة فيما يتعلق برسوم مراجعات الثانوية العامة، التي أصبحت عبئًا إضافيًا على الأسر مع اقتراب موعد الامتحانات.

وفي تصريحات صحفية، قالت أحمد إن العديد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أعربوا عن استيائهم من كثرة المراجعات المقررة لكل مادة، ما يزيد من الأعباء المالية عليهم، بالإضافة إلى الضغط النفسي والعصبي الذي يشعر به الطلاب في هذه الفترة الحساسة. وطالبت المعلمين المسؤولين عن المراجعات بضرورة التخفيف على الأسر ومراعاة ظروفهم.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر على أهمية أن يشجع أولياء الأمور أبنائهم على متابعة المراجعات والنماذج الاسترشادية التي تنشرها وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى متابعة قناة "مدرستنا" التعليمية، من أجل تقليل العبء المالي على الأسر من جانب معلمي الدروس الخصوصية.

وقد تفاعل عدد من أولياء الأمور مع هذه الشكاوى عبر صفحة اتحاد أمهات مصر على موقع "فيسبوك"، حيث أعربت إحدى الأمهات عن استيائها قائلة: "نحن لا نعرف من أين نأتي بالمال، تعبنا من المصاريف والمراجعات والضغط النفسي والعصبي، ومن كثرة المراجعات لم يعد لدينا وقت للمذاكرة بشكل جيد".

وأضافت أخرى: "المصاريف أصبحت كثيرة جدًا ونحن لا نعرف كيف نسيطر على الوضع، كل المراجعات مهمة، ولكن الوضع أصبح مرهقًا للغاية، ونأمل أن تأتي الامتحانات بشكل يرضي الجميع".



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