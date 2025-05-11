اليوم.. انطلاق التقييمات المبدئية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي

كتب- أحمد الجندي:

تنطلق اليوم الأحد، التقييمات المبدئية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025.

مواعيد متفاوتة لبدء التقييم

وتفاوتت مواعيد انطلاق التقييمات بين الإدارات التعليمية، إذ قررت بعض المديريات بدء أعمال التقييم يوم الأحد الموافق 11 مايو.

بينما حددت مديريات أخرى موعد الانطلاق يوم الاثنين 12 مايو، في حين اختارت بعض الإدارات التعليمية يوم الثلاثاء 13 مايو كبداية للتقييمات، بحسب الجداول الزمنية المعتمدة في كل منطقة.

تقييم شامل للمواد الدراسية الأساسية

ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن التقييم سيشمل المواد الدراسية الأساسية لتلاميذ الصفين الأول والثاني، وهي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، ومادة متعدد التخصصات، بالإضافة إلى مادة التربية الدينية، والرياضيات، على أن يتم تخصيص مدة زمنية تقديرية تصل إلى 50 دقيقة لكل مادة، بما يعادل حصة دراسية كاملة.