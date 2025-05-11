القولون العصبي لطلاب الثانوية.. دكتورة منشطات توضح الأعراض والعلاجات الآمنة

كتب - عمر صبري:

قالت الدكتورة رانيا عبد الله، قسم المخدرات والمنشطات والسموم، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، إن العديد من الطلاب يعانون من مشكلات صحية خلال فترة الامتحانات قد لا تبدو خطيرة، لكنها تؤثر بشدة على الأداء والتركيز، من أبرز هذه المشكلات "القولون العصبي"، والذي يتفاقم بسبب التوتر النفسي والضغط الدراسي في جميع مراحل التعليم.

وأضافت، خلال نشرة بحثية صادرة عن المركز القومي للبحوث، أنه يرتبط القولون العصبي بمجموعة من العوامل النفسية والجسدية، ومن أبرز الأسباب لدى الطلاب خلال فترة الامتحانات الضغط النفسي الشديد الناتج عن الخوف من الفشل أو عدم تحقيق الدرجات المطلوبة، بالإضافة إلى القلق المستمر والتفكير المفرط والمخاوف المرتبطة بالامتحانات.

وأشارت إلى أن قلة النوم الناتجة عن السهر الطويل تؤثر على توازن الجهاز العصبي والهضمي، إلى جانب سوء التغذية الناتج عن الاعتماد على الوجبات السريعة والمشروبات المنبهة. كذلك، تساهم قلة الحركة الناتجة عن الجلوس لفترات طويلة دون نشاط بدني في تفاقم المشكلة.

وتابعت: تتباين شدة الأعراض بين الأفراد، إلا أن الأكثر شيوعًا خلال فترة الامتحانات تشمل آلامًا وتقلصات في البطن، خصوصًا قبل أو بعد الامتحان، بالإضافة إلى الانتفاخ والغازات المزعجة. كما قد يعاني البعض من إسهال أو إمساك متكرر، أو التناوب بين الحالتين. يُلاحظ أيضًا شعور بعدم الراحة أو الإفراغ الكامل بعد التبرز، وفي بعض الحالات، قد يظهر غثيان أو صداع نتيجة التوتر.

وذكرت أنه يعتمد علاج متلازمة القولون العصبي على نهج متكامل يهدف إلى تخفيف من حدة الأعراض وتحسين جودة حياة المريض وتقليل التوتر، ويتضمن استخدام أدوية مهدئة للقولون مثل مضادات التقلصات التي يصفها الطبيب، بالإضافة إلى أدوية مضادة للقلق إذا كان التوتر هو المحرك الرئيسي للأعراض. يُوصى باتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف مع تقليل الدهون و المنبهات مثل الكافيين مع شرب كميات كافية من المياه، إذ يسهم ذلك في تحسين حركة الأمعاء والحد من التهيج. تناول السوائل الدافئة مثل النعناع واليانسون.

ونوهت أن الدراسات أظهرت أن مكملات الأوميغا-3 والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة تساهم في تحسين الوظيفة الإدراكية خلال فترات التوتر العقلي، وفي الحالات المستعصية أو المزمنة، يُفضل استشارة مختص نفسي أو طبيب باطني لضمان تقديم العلاج المناسب بناءً على الحالة الفردية للمريض، وللمساعدة في تجنب تهيج القولون أثناء فترات الامتحانات يجب تنظيم جدول المذاكرة لتفادي الإرهاق العقلي والتوتر المتراكم، مع الحرص على أخذ فترات راحة منتظمة.

ونصحت بممارسة رياضة خفيفة يوميًا، من الضروري تجنب الأطعمة التي قد تهيج القولون مثل البقوليات، المقليات، والمشروبات الغازية. وأخيرًا، الحصول على نوم كافٍ يتراوح بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على استقرار الجهاز العصبي والهضمي خلال فترة الامتحانات.

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