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التعليم: الانتهاء من تحديد لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

12:47 م الخميس 01 مايو 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة التجهيزات المتعلقة بتحديد مواقع لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، وذلك استعدادًا لانطلاق الاختبارات المقرر انطلاقها 15 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تُعقد الامتحانات داخل المدارس كما هو معتاد في السنوات السابقة، مع اتخاذ تدابير تنظيمية دقيقة لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط وآمن.

جدير بالذكر، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النماذج الاسترشادية للثانوية العامة لطلاب الصف الثالث الثانوي لشهر أبريل، حيث تم نشر النماذج الخاصة بمادة اللغة الإنجليزية عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتعزيز فرص تدريب الطلاب على الامتحانات النهائية، ويمكن تحميل النماذج عبر الرابط التالي.

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