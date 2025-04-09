خبير تربوي يكشف عن تفاصيل تغييرات امتحانات الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، عن تفاصيل توزيع الأسئلة ودرجات امتحانات الثانوية العامة 2025، موضحًا أن أغلب المواد لم تشهد تغيرات كبيرة مقارنةً بالعامَين السابقَين، باستثناء بعض المواد؛ مثل اللغة الأجنبية الأولى والإحصاء اللتين طرأت عليهما تعديلات بارزة هذا العام.

استقرار عدد الأسئلة في أغلب المواد

وأوضح شوقي، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن مواد اللغة العربية، والتاريخ، والجغرافيا، وعلم النفس، والفلسفة، وكذلك المواد العلمية كالكيمياء والفيزياء والأحياء، حافظت على نفس توزيع الأسئلة كما في العام الماضي؛ فعلى سبيل المثال جاء امتحان اللغة العربية متضمنًا 55 سؤالًا، منها 51 سؤالًا موضوعيًّا و4 أسئلة مقالية، بينما بلغ عدد أسئلة المواد العلمية والأدبية الأخرى 46 سؤالًا، منها 44 سؤالًا موضوعيًّا و2 فقط مقالي.

تغييرات في اللغة الأجنبية الأولى وزيادة الدرجات

وأشار الخبير التربوي إلى أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى شهد زيادة ملحوظة في عدد الأسئلة مقارنةً بالعام الماضي؛ حيث ارتفع من 37 إلى 42 سؤالًا في النظام الجديد، جميعها من نوع الأسئلة الموضوعية باستثناء 3 أسئلة مقالية، وارتفعت درجات هذه المادة من 50 إلى 60 درجة هذا العام، وهو ما أدى إلى زيادة عدد الأسئلة، مؤكدًا أنه رغم ثبات المنهج ونواتج التعلم، فإن التوسع في عدد الأسئلة لم يكن ضرورة حتمية.

مادة الإحصاء مضافة للمجموع

وتابع شوقي: ومن أبرز التغيرات هذا العام هو تحول مادة الإحصاء من مادة غير مضافة للمجموع إلى مادة مضافة؛ حيث كان عدد أسئلتها العام الماضي 17 سؤال اختيار من متعدد فقط، بينما تتضمن هذا العام 35 سؤالًا بينها 33 "موضوعيًّا" و2 مقالي، وهو ما يعكس زيادة في الاهتمام بالمادة ضمن هيكل التقييم الجديد.

ملاحظات على التوزيع ونسب الدرجات

وانتقد شوقيعدم توضيح الوزارة توزيع الدرجات بين الأسئلة المختلفة، سواء تلك المخصصة؛ لها درجة واحدة أو أكثر؟ معتبرًا أن هذه التفاصيل ضرورية لشفافية التقييم، مشيرًا إلى وجود تفاوت في نسبة توزيع الدرجات بين الأسئلة الموضوعية والمقالية بين النظام الجديد والقديم، حيث بلغت 85% للأسئلة الموضوعية في النظام الجديد مقابل 88% في النظام القديم، في حين تراوحت الأسئلة المقالية بين 12% و15%.

الدرجة الواحدة في النظام الجديد أكثر تأثيرًا

واختتم شوقي بالتنبيه إلى أن الدرجة الواحدة هذا العام أصبحت أكثر تأثيرًا في المجموع النهائي، نتيجة تقليص المجموع الكلي من 410 درجات في السنوات السابقة إلى 320 درجة هذا العام، حيث أصبحت كل 2.3 درجة تمثل 1% من المجموع، مقارنةً بـ4.1 درجة في النظام السابق.

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