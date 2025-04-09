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انطلاق اليوم الثاني لمؤتمر التعليم فى مناطق الصراع

12:57 م الأربعاء 09 أبريل 2025

مؤتمر التعليم

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كتب- أحمد الجندي:

انطلق منذ قليل اليوم الثاني للمؤتمر الدولي السابع بعنوان "التعليم في مناطق الصراع - التحديات والحلول"، والذي تنظمه المنظمة "الدولية للتربية" Education International ، على مدار يومين ، تستضيفه نقابة المعلمين المصرية، بحضور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، وعدد كبير من الوفود الدولية فى مجال التعليم.

وأكد ديفيد إدوارد الأمين العام للمنظمة الدولية للتربية ، أننا يجب علينا ضمان استمرارية التعليم الإنسانى فى مواجهة التكنولوجيا ، حتى لا يتحول الطالب إلى آلة بلا مشاعر وقيم ، والنقابات على مستوى كل الدول يجب أن تدافع عن التعليم الإنسانى وسط التكنولوجيا التى توغلت فى التعليم للحفاظ على إنسانية الأجيال القادمة.

وقال ديفيد إدوارد ، إننا فى منظمة العالمية للتربية المتواجدة في 180 دولة على مستوى العالم، ومن بينها نقابة المعلمين المصرية، نتشاور جميعا فى وضع أهداف الخطة الشاملة 2025 - 2029 ، للدفاع عن حقوق المعلم والاهتمام بتدريبه وتأهيله بالشكل المناسب ، لضمان تعليم أفضل لأبنائنا فى كل دول العالم .

وأوضح الأمين العام لمنظمة "الدولية للتربية"، أنه فخور جدا بدور المرأة العربية التنموى ، خاصة فى مجال التعليم و مشاركتها الواسعة فى الدفاع عن حقوق المعلمين ، وجودة التعليم بشكل عام ، يشكلون قوة عظيمة مؤثرة فى اتخاذ القرار.

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