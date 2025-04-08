بيان رسمي من "التعليم" بشأن ملابسات وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

كتب- أحمد الجندي:

تقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بخالص العزاء والمواساة لأسرة أسامة البسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية الذي وافته المنية أمس إثر تعرضه لأزمة صحية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأكد الوزير في بيان اليوم، أن الفقيد كان رمزا ومثالا للالتزام والانضباط وحسن الإدارة.

وعلقت وزارة التربية والتعليم، على ما أثير من ملابسات ومعلومات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتهاج سلوك غير مقبول في التعامل مع الفقيد خلال زيارة الوزير لمدارس إدارة الباجور التعليمية.

وأكدت الوزارة أن زيارة "عبد اللطيف" لمدارس إدارة الباجور شهدت إشادة الوزير نظرا لما شهده من انضباط لسير العملية التعليمية في كافة المدارس التي قام بزيارتها ولم تشهد تعقيبه بأي ملاحظات على العملية التعليمية داخل المدارس التي قام بزيارتها.

وفي هذا الإطار، أوضح وزارة التربية والتعليم أن الوزير عبد اللطيف اصطحب خلال زيارته لمدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل شبل عباس الثانوية المشتركة، مدير المدرسة السيد محمد بكر فقط فضلا عن مرافقي الوزير، حيث شهد انضباطا لحضور الطلاب وانتظاما للعملية التعليمية بمختلف الفصول الدراسية بالمدرسة وهو ما أشاد به الوزير، حيث وجه الشكر والتقدير لمدير المدرسة.

اقرأ أيضًا:

السيسي وماكرون يزوران مدينة العريش

تفاصيل جديدة تحسم الجدل بشأن وفاة مدير إدارة الباجور وعلاقتها بزيارة الوزير المفاجئة

تحرك عاجل من قومي الطفولة بشأن إلقاء سيدة لصغيرين من أعلى كوبري بالإسكندرية

أتربة ورمال تضرب القاهرة و6 مناطق.. والأرصاد: ارتدوا الكمامة