خلال مؤتمر التعليم في مناطق الصراع.. باحثة فلسطينية: إسرائيل تحاصر البشر والحجر

كتب- أحمد الجندي:

قالت الدكتورة إيمان النجار، باحثة بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن الوضع التعليمي في فلسطين صعب جدًا، لأن إسرائيل تحاصر البشر والحجر، وتدمّر الحياة في وطننا فلسطين.

جاء ذلك خلال مداخلتها في المؤتمر الدولي السابع بعنوان "التعليم في مناطق الصراع - التحديات والحلول - البنية التعليمية في الدول العربية"، الذي تستضيفه نقابة المهن التعليمية المصرية وسط حضور كبير من منظمات دولية مهتمة بالتعليم.

وقالت إن التعليم في فلسطين هو نوع من أنواع المقاومة ضد الاحتلال، لما نواجهه من ظروف لا إنسانية. وفي ظل كل هذه الظروف، نسعى لمواصلة التعليم في ظل عدم انتظام الرواتب، للحفاظ على تعليم الطلاب، رغم دمار المدارس تحت قصف الاحتلال. ونعمل في أسوأ الظروف لأداء رسالتنا في تربية وتعليم الأجيال.

ووجهت رسالة للمجتمع الدولي وشعوب العالم، بمساعدة المعلم الفلسطيني على أداء دوره ومهمته في تعليم الطلاب الفلسطينيين، ونحن بحاجة لتوحيد الجهود لدفع رواتب المعلمين الفلسطينيين.

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