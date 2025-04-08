"تعليم الجيزة" تحتفل بالختام الناجح لمسابقة أوائل الطلبة

كتب- أحمد الجندي:

شهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة صباح اليوم حدثًا مميزًا بمناسبة اختتام مسابقة أوائل الطلبة على مستوى المحافظة، والتي أُقيمت في مدرسة السعيدية الثانوية، وذلك بالتعاون مع حزب مستقبل وطن.

حضور رفيع المستوى واحتفال رسمي

حضر الحفل عدد من القيادات التعليمية بالجيزة في مقدمتهم سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وريحاب عريق، وكيل المديرية، وسحر مصطفى، مدير عام الشؤون التنفيذية، و أمل مبروك، مدير عام التعليم العام بالمديرية.

نتائج المسابقة

في المرحلة الإعدادية، أظهرت النتائج تفوقًا ملحوظًا، حيث فازت إدارة أبو النمرس التعليمية بالمركز الأول، تلتها إدارة أطفيح التعليمية في المركز الثاني، بينما حصلت إدارة جنوب الجيزة التعليمية على المركز الثالث، أما المرحلة الابتدائية، فقد حصلت إدارة حدائق أكتوبر التعليمية على المركز الأول، وجاءت إدارة العياط التعليمية في المركز الثاني.

دعم مستمر للمبادرات التعليمية

من جانبها، أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة استمرار دعمها لكافة المبادرات التي تعزز التفوق العلمي وتنمي شخصية الطالب، معربة عن شكرها للإدارات التعليمية المشاركة في دعم المسابقة وتفعيلها بروح من المسؤولية والجدية.

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