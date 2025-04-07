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نقيب المعلمين ينعى مدير إدارة الباجور التعليمية ويوجه بدعم أسرته

07:33 م الإثنين 07 أبريل 2025

خلف الزناتي نقيب المعلمين

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كتب- أحمد الجندي:

نعت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ أسامة بسيوني، مدير عام إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، والذي وافته المنية إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة اليوم.

ووجه "الزناتي" رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنوفية بسرعة تقديم الدعم الكامل لأسرة الفقيد، تقديرًا لعطائه في خدمة التعليم.

وتقدمت النقابة العامة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

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نقيب المعلمين خلف الزناتي إدارة الباجور التعليمية أسامة بسيوني
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