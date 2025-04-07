وزير التعليم يزور مدارس المنوفية في جولة مفاجئة

كتب- أحمد الجندي:

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، زيارة مفاجئة لعدد من المدارس بمحافظة المنوفية، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية على أرض الواقع.

جدير بالذكر، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد عن بدء نشر النماذج الاسترشادية بنظام البوكليت في مادة العلوم، وذلك استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب الشهادة الإعدادية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، بتعميم نظام البوكليت على مستوى الجمهورية في امتحانات الصف الثالث الإعدادي، بهدف تطوير آليات التقييم وتقليل فرص الغش وتحقيق مزيد من الانضباط داخل لجان الامتحانات.

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