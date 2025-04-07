هل يحقق الهدف؟.. الدكتور عاصم حجازي يثير تساؤلات بشأن استبيان البكالوريا

كتب- أحمد الجندي:

أثار الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية في جامعة القاهرة، تساؤلات هامة حول الاستبيان الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتوجيهات لتلاميذ المرحلة الإعدادية بشأن رغبتهم في تطبيق البكالوريا الجديدة.

وتساءل " حجازي" حول مدى قدرة تلاميذ المرحلة الإعدادية على اتخاذ قرارات بشأن شكل الثانوية العامة، خاصة في ظل عدم تأهيلهم لمقارنة الأنظمة التعليمية بشكل دقيق.

وأضاف، هل قامت الوزارة بتدريب التلاميذ على مهارات التفكير وحل المشكلات واتخاذ القرارات قبل أن يتم تكليفهم بهذه المهمة المهمة؟.

وتابع أستاذ علم النفس التربوي، متسائلًا عن مصير نتائج الاستبيان: "هل ستؤخذ نتائج الاستبيان في الاعتبار؟ وإذا تم الاطلاع عليها فقط دون اتخاذها كأساس للقرار، فما الفائدة من إجرائه؟"، مشيرًا إلى ما يتطلبه الاستبيان من وقت وجهد وربما نفقات دون ضمان تحقيق الفائدة المرجوة.

وفي ختام تصريحاته، أكد حجازي أن نظام التعليم في أي دولة يجب أن يتم تحديده وفقًا لمعايير واضحة وأهداف الدولة وخطط التنمية المستدامة، وأن صياغة الأنظمة التعليمية يجب أن تتم بواسطة الخبراء لضمان بناء نظام تعليمي قادر على المنافسة ويضمن مستقبلًا أفضل للطلاب والمجتمع.

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