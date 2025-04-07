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خبير تربوي ينتقد استبيان "التعليم" لطلاب الإعدادية: "مضيعة للوقت وإرباك للأسر"

04:30 ص الإثنين 07 أبريل 2025

الدكتور عاصم حجازي

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كتب- أحمد الجندي:

وجّه الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، انتقادات حادة للاستبيان الذي طرحته وزارة التربية والتعليم على طلاب المرحلة الإعدادية، واصفًا إياه بأنه "غير مناسب" لهذه الفئة العمرية.

وأوضح "حجازي" في تصريحات صحفية له، أنه من غير المنطقي أن تطلب الوزارة من طفل في هذه المرحلة العمرية اتخاذ قرار في موضوع "مهم وخطير"، في ظل عدم تدريب الطلاب على مهارات التفكير واتخاذ القرار، خصوصًا التفكير النقدي الذي طالما طالب الخبراء بتدريسه في المرحلة الإعدادية.

وأضاف أستاذ علم النفس المساعد أن رأي الطلاب في قضايا تعليمية مصيرية "لا يحمل أي قيمة حقيقية"، لأنهم لا يمتلكون الخبرة أو التأهيل اللازم لمناقشة مثل هذه الموضوعات، معتبراً أن الاستبيان يمثل "إرباكًا للطلاب والأسر" دون تحقيق أي فائدة واضحة.

واختتم "حجازي" بالتأكيد على رفضه أن يُترك مصير مرحلة تعليمية مهمة وحساسة في يد طلاب ما زالوا في بداية الطريق، دون تهيئة كافية أو وعي بالمخاطر والنتائج المترتبة على هذه القرارات.

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