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"تعليم القاهرة" تنشر نماذج بوكليت مادة Science لطلاب الشهادة الإعدادية

10:34 م الأحد 06 أبريل 2025
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    تعليم القاهرة تنشر نماذج بوكليت مادة Science لطلاب الشهادة الإعدادية (8)
  • عرض 8 صورة
    تعليم القاهرة تنشر نماذج بوكليت مادة Science لطلاب الشهادة الإعدادية (6)
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    تعليم القاهرة تنشر نماذج بوكليت مادة Science لطلاب الشهادة الإعدادية (4)
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    تعليم القاهرة تنشر نماذج بوكليت مادة Science لطلاب الشهادة الإعدادية (2)
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    تعليم القاهرة تنشر نماذج بوكليت مادة Science لطلاب الشهادة الإعدادية (1)
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    تعليم القاهرة تنشر نماذج بوكليت مادة Science لطلاب الشهادة الإعدادية (3)
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    تعليم القاهرة تنشر نماذج بوكليت مادة Science لطلاب الشهادة الإعدادية (5)
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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن بدء نشر النماذج الاسترشادية بنظام البوكليت في مادة Science ، وذلك استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب الشهادة الإعدادية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعميم نظام البوكليت على مستوى الجمهورية في امتحانات الصف الثالث الإعدادي، بهدف تطوير آليات التقييم وتقليل فرص الغش وتحقيق مزيد من الانضباط داخل لجان الامتحانات.

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