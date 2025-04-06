بعد استبيان الوزارة.. متحدث التعليم يكشف موعد تطبيق نظام البكالوريا

كتب- داليا الظنيني:

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن مقترح نظام البكالوريا المصرية لن يُطبق إلا بعد إقراره من مجلس النواب.



وأشار "زلطة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية CBC، إلى أن المقترح لم يدخل حيز التنفيذ بعد، مشيراً إلى أنه تم إطلاق استبيان موجه لطلاب وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، بهدف جمع الآراء حول النظام المقترح، ضمن خطوات التقييم والدراسة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم على أن المقترح سيتم عرضه على مجلس النواب، باعتباره الجهة المسؤولة عن إقراره، موضحًا أن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير العملية التعليمية بما يخدم مصلحة الطالب والمعلم على حد سواء.