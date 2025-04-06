خبير تربوي عن استبيان البكالوريا المصرية: "خطوة إيجابية"

كتب- أحمد الجندي:

علق الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، على استمارة استطلاع الرأي التي طرحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن اختيارهم بين نظام الثانوية العامة التقليدي ونظام "البكالوريا المصرية" الجديد، معتبرًا أن هذه الخطوة تكشف عن اتجاه الوزارة الجاد نحو تطبيق النظام الجديد اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2025/2026.

وأوضح "شوقي" في تصريحات صحفية له، أن الاستمارة تشير إلى اتباع الوزارة منهجًا علميًا سليمًا، من خلال إشراك عناصر المنظومة التعليمية، وعلى رأسهم الطلاب وأولياء الأمور، في عملية تقييم المقترح، وهو ما يعكس حرص الوزارة على بناء توافق مجتمعي حول التطوير المرتقب.

وأضاف الخبير التربوي، أن طرح الخيار بين النظامين في الاستمارة قد يعني توجهًا نحو إتاحة نظام البكالوريا والثانوية العامة معًا بشكل اختياري، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق التكافؤ بين الطلاب، خاصة أن إعداد الطالب في كل نظام يختلف جذريًا من حيث المناهج وطبيعة التقييم.

وأشار إلى أن الاستمارة، كما جاءت، قد توحي بعدم وجود نية لتعديلات جوهرية على المقترح الحالي، متسائلًا: هل ستبقي الوزارة على النظام كما هو؟ أم أن هناك فرصة لإجراء تعديلات بناءً على نتائج الاستبيان؟.

كما طرح "شوقي" عددًا من التساؤلات الجوهرية، من بينها:

- كيف سيتم تحقيق المساواة في الإعداد الأكاديمي بين خريجي النظامين عند الالتحاق بالجامعة؟

- هل من الأفضل تخيير الطلاب داخل نفس المدرسة بين نظامين مختلفين، أم توحيد النظام لضمان تكافؤ الفرص؟

- ولماذا لم تُؤخذ آراء الخبراء والمعلمين وأساتذة كليات التربية بشكل علمي ضمن عملية التقييم؟

- وهل يمتلك الطالب في هذه المرحلة العمرية، وأولياء أموره، القدرة الكافية لاتخاذ قرار مصيري بهذا الحجم؟

واختتم الخبير التربوي بالتأكيد على أهمية الحوار المجتمعي في رسم مستقبل التعليم، مطالبًا بتوسيع دائرة المشاركة وتحليل النتائج بشكل علمي لضمان اتخاذ القرار الأمثل بما يخدم مصلحة الطالب والنظام التعليمي ككل.

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