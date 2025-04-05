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"التعليم": تطرح استبيانًا لطلاب الإعدادية لاستطلاع آراء أولياء الأمور حول نظام البكالوريا

08:00 م السبت 05 أبريل 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن طرح استبيان جديد داخل مدارس المرحلة الإعدادية، في إطار حرصها على تعزيز الحوار المجتمعي بشأن نظام البكالوريا المصرية" واستمرار جهودها للتواصل الفعال مع كافة أطراف المنظومة التعليمية.

وأوضحت الوزارة، أن الاستبيان مخصص لطلاب الصف الثالث الإعدادي، ويهدف إلى استطلاع آراء أولياء أمورهم بشأن النظام الجديد المقترح "البكالوريا المصرية"، بالإضافة إلى آرائهم حول نظام الثانوية العامة الحالي، وذلك في محاولة للاستفادة من وجهات النظر المختلفة.

ومن المقرر أن يبدأ توزيع الاستبيان على طلاب الصف الثالث الإعدادي اعتبارًا من غدٍ الأحد، في جميع المدارس الإعدادية على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لجمع وتحليل النتائج.

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