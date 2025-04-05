نائب وزير التعليم يكشف لـ"مصراوي" خطة استقبال أكبر دفعة "إعدادي" في تاريخ مصر

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل حاليًّا على تنفيذ خطة استعداد مكثفة لاستيعاب أكبر دفعة طلاب مرحلة إعدادية 2026.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي المقبل 2026؛ حيث سيشهد حدثًا غير مسبوق، إذ تستعد مدارس المرحلة الإعدادية لاستقبال أكبر دفعة طلابية في تاريخها، وهي دفعة مواليد عام 2014، الذين بلغ عددهم نحو 2.7 مليون طفل، في سنة وصفت بذروة المواليد في مصر في ظل أن عدد طلاب المرحلة الابتدائية سيقل بنحو 300 ألف طالب العام المقبل.

وأوضح بهاء الدين، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الوزارة على أتم جاهزية للتعامل مع هذه الكثافة، وأن هناك توجهًا للاستفادة من بعض مدارس المرحلة الابتدائية لصالح طلاب الإعدادي، كما حدث بالفعل خلال العام الدراسي الجاري؛ بهدف تخفيف الكثافات داخل الفصول وضمان سير العملية التعليمية.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم أن هذه الإجراءات تهدف إلى استيعاب الزيادة غير المسبوقة في أعداد الطلاب، من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمدارس؛ حرصًا على جودة التعليم واستقرار العام الدراسي.

كان أكرم الألفي، الخبير في الدراسات السكانية، قال إن العام الدراسي المقبل 2025/2026 سيشهد استقبال مدارس المرحلة الإعدادية لأكبر دفعة في تاريخ المدارس الإعدادية على الإطلاق، وهي دفعة مواليد 2014 الذي بلغ عددهم 2.7 مليون طفل في سنة ذروة المواليد في تاريخ مصر.





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