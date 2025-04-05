بعد تطبيقه.. أستاذ علم النفس التربوي يكشف حقائق بشأن نظام "البوكليت"

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي، إن نظام البوكليت يُعتبر مجرد وسيلة لعرض الامتحانات وليس هو النظام الكامل للتقييم.

وأوضح "شوقي" في تصريحات صحفية له، أن البوكليت يساهم في تقليل الغش مقارنةً بالامتحانات التقليدية التي كانت تقتصر على صفحة أو صفحتين فقط مشيراً إلي أن البوكليت لن يقلل من ظاهرة الغش بشكل كبير إذا استمرت العوامل المساعدة على الغش مثل تسريب الأسئلة أو ضعف إشراف الملاحظين.

وأشار"شوقي" إلى أن البوكليت لا يتطلب تدريبًا خاصًا من الطالب للتعامل معه، بل هو أكثر سهولة من النظم الامتحانية التقليدية مؤكداً على أن الطلاب قد تدربوا عليه في السنوات السابقة من خلال حل الأسئلة والنماذج الامتحانية.

وفيما يتعلق بتصحيح الامتحانات، أوضح شوقي أن نظام البوكليت لا يدعم التصحيح الإلكتروني بل يعتمد على التصحيح اليدوي فقط، مشيرًا إلى ضرورة وضع قواعد تقدير مرنة للإجابة على الأسئلة المقالية التي يتضمنها هذا النظام.



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