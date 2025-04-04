أراء أولياء الأمور بعد قرار التعليم بتطبيق نظام البوكليت بامتحانات الشهادة الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعميم نظام البوكليت في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، وذلك بهدف الحد من فرص الغش، وضمان تحقيق العدالة بين الطلاب، بالإضافة إلى تحسين جودة عملية التصحيح.

آراء أولياء الأمور حول القرار

تباينت آراء أولياء الأمور بشأن القرار الجديد،وجاءت تعليقات أولياء الأمور عبر جروب حوار مجتمعي في التعليم والتي منها:

عبرت فاطيما فتحي، أدمن جروب "حوار مجتمعي في التعليم"، عن تأييدها للنظام الجديد، مشيرة إلى أنه يعد أفضل من نظام "البابل شيت"، ولكنه لا يزال يواجه بعض التحديات في تطبيقه بشكل مثالي.

ومن جانبه، قالت منى أبو غالي، مؤسِسَ ائتلاف "تحيا مصر بالتعليم"، إن نظام البوكليت ليس بالجديد، موضحة أنه يشكل نوعًا من التنظيم لإجابات الطلاب، ولكنه قد يشتت بعض الطلاب الذين يواجهون صعوبة في تنظيم الوقت خلال الامتحانات، مشيرة إلى أن البوكليت لا يمنع الغش بشكل كامل.

وأضافت أنه منذ تطبيق "البابل شيت"، كان هناك مطالبات بإعادة "البوكليت" ليكون مرجعًا حقيقيًا للطلاب في حال حدوث تظلمات.

وفي سياق متصل، عبرت إحدى أولياء الأمور عن تأييدها الكامل لنظام "البوكليت"، معتبرة أنه أفضل نظام امتحانات في كافة الشهادات الدراسية، وأكدت على ضرورة الاستقرار عليه والعمل على تحسينه بما يخدم نجاح التعليم في مصر.

يأتي قرار تعميم نظام "البوكليت" في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة الامتحانات وتحقيق العدالة في التقييم، في الوقت الذي تواصل فيه الوزارة الاستماع إلى آراء أولياء الأمور بشأن تحسين أنظمة الامتحانات في المستقبل.



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