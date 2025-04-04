"أمور مصر" يُشيد بقرار تعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

أشادت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، بقرار تعميم نظام البوكليت في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بجميع المحافظات، واصفة إياه بأنه قرار موفق وخطوة إيجابية في مواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات، التي شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مما يتطلب حلولًا جذرية لمواجهتها.

وأوضحت "الحزاوي" في تصريحات صحفيه، أن الغش، سواء الإلكتروني عبر تطبيقات مثل “تيليجرام” أو الغش داخل اللجان، يُعد خطرًا يهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مما يؤثر سلبًا على الطالب المجتهد ويصيبه بالإحباط والظلم.

وأكدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أن تطبيق نظام البوكليت يعد أحد الحلول الفعالة للقضاء على هذه الظاهرة، حيث يقلل من فرص الغش مقارنةً بالنظام التقليدي، لا سيما إذا تم تنويع ترتيب الأسئلة داخل كل نموذج، مما يجعل من الصعب تبادل الإجابات بين الطلاب، كما يساهم هذا النظام في تأمين الامتحانات بشكل أكبر ضد التصوير والتسريب.

واختتمت "الحزاوي" بالتأكيد على أهمية تعميم نظام البوكليت في الثانوية العامة أيضًا بدلاً من نظام البابل شيت، الذي اعتبرته قد سهّل عمليات الغش، نظرًا لاعتماد الإجابات فيه على تظليل الدوائر، مما يجعل اكتشاف الغش أكثر صعوبة. بينما يسمح نظام البوكليت بالكشف عن محاولات الغش بسهولة أكبر، مما يعزز من مصداقية الامتحانات وتحقيق العدالة بين الطلاب.

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