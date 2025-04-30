موعد اختبارات شهر أبريل بمدارس الجيزة

كتب- أحمد الجندي:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل الامتحانات الشهرية التي كان من المقرر إجراؤها يوم الأربعاء إلى الأسبوع المقبل، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب، في ضوء سوء الأحوال الجوية الذي شهدته بعض المحافظات.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن امتحان شهر أبريل المؤجل اليوم الأربعاء، سيحل مكانه يوم آخر في الأسبوع المقبل، وذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وبالتنسيق مع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الامتحان المؤجل سيُعقد يوم الأحد المقبل، مؤكدًا أن القرار يهدف لتجنب الضغط على الطلاب وضمان سير العملية التعليمية دون إرباك، خاصة في ظل الظروف الجوية التي حالت دون عقد الامتحان في موعده الأصلي.

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