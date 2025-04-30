"أمهات مصر": قرار "التعليم" بإقالة مديرة مدرسة الكرمة "حكيم وحاسم"

كتب- أحمد الجندي:

وصفت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، قرار انعقاد لجنة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور، بـ"الحكيم والحاسم".

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم، منذ قليل، أنه تنسيقا بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة البحيرة وفور صدور حكم محكمة الجنايات اليوم، تم التوجيه بانعقاد لجنة التعليم الخاص بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور وتشكيل لجنة لمراجعة كافة أعمال المدرسة وعرض تقرير عاجل بذلك الشأن.

الحكم "أثلج صدورنا"

وأعربت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، عن سعادتها بحكم محكمة جنايات إيتاي البارود بالسجن المؤبد علي المتهم بهتك عرض طفل بمدرسة في دمنهور.

وأكدت "أحمد" ، ثقتها الكبيرة في قضاء مصر العادل والنزيه، لافتة إلى أن الحكم أثلج صدور جميع أولياء الأمور والرأي العام، خاصة أن الواقعة أثارت غضب الجميع، مطالبة وزارة التعليم بتشديد الرقابة علي المدارس بكافة أنواعها لمنع تكرار هذه الحوادث.

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