رابط أرقام جلوس امتحانات الترم الثاني للطلاب المصريين في الخارج 2025

كتب- أحمد الجندي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرقام جلوس امتحانات الطلاب المصريين في الخارج للفصل الدراسي الثاني لعام 2025، حيث يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الاستعلام عن أرقام الجلوس عبر منصة "أبناؤنا في الخارج".

يمكن الوصول إلى أرقام الجلوس من خلال الرابط الإلكتروني التالي.. اضغط هنا

كما حددت الوزارة موعد بدء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني، حيث تنطلق الاختبارات يوم السبت الموافق 10 مايو 2025، وذلك وفقًا للجداول التي سيتم نشرها عبر منصة "أبناؤنا في الخارج" على الموقع الرسمي للوزارة.

الجدير بالذكر، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإجازة التي تم الإعلان عنها لتعطيل الدراسة اليوم، تقتصر فقط على الطلاب والعاملين داخل المدارس.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن القرار لا يشمل العاملين في الإدارات والمديريات التعليمية، مشيراً إلى أن اليوم يُعد يوم عمل طبيعي بالنسبة لهم، نظراً لعدم صدور قرار رسمي من الحكومة باعتباره إجازة عامة.

وشدد المصدر على أن سير العمل داخل الإدارات التعليمية مستمر كالمعتاد، وأن القرار يهدف فقط لتخفيف التكدس داخل المدارس حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين.

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