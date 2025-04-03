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موعد امتحانات آخر العام 2025 لجميع المراحل الدراسية

09:00 ص الخميس 03 أبريل 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات نهاية العام الدراسي 2025، والذي يشمل صفوف النقل، الشهادة الإعدادية، الثانوية العامة، والدبلومات الفنية.

وأوضحت الوزارة أن مواعيد امتحانات نهاية العام لجميع المراحل الدراسية هي:

11 مايو 2025: انطلاق التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

18 مايو 2025: بدء التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

18 مايو 2025: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل.

24 مايو 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل.

31 مايو 2025: انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.

26 يوليو 2025: بداية امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

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وزارة التربية والتعليم امتحانات نهاية العام الدراسي صفوف النقل الشهادة الإعدادية الثانوية العامة الدبلومات الفنية
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