فيديوهات تعليمية لكل المواد الدراسية

إعلان

بعد منح إجازة غدًا.. التعليم تكشف موقف الاختبارات الشهرية

08:37 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

محمد عبداللطيف وزير التعليم الجديد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بعد منح إجازة غدًا.. التعليم تكشف موقف الاختبارات الشهرية

كتب - أحمد الجندي:

أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بمنح يوم غدٍ الأربعاء إجازة رسمية لجميع العاملين في المدارس، بالإضافة إلى الطلاب، تحسبًا لسوء الأحوال الجوية المتوقع أن تشهده بعض المحافظات.

وفي سياق متصل، تقرر تأجيل الاختبارات الشهرية التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء في بعض المحافظات إلى الأسبوع المقبل، على أن تُحدّد مواعيدها الجديدة وفقًا للظروف الجوية، وظروف كل مديرية تعليمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم الأربعاء إجازة رسمية بالمدارس إجازة رسمية لجميع العاملين في المدارس سوء الأحوال الجوية تأجيل الاختبارات الشهرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان