بعد منح إجازة غدًا.. التعليم تكشف موقف الاختبارات الشهرية

كتب - أحمد الجندي:

أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بمنح يوم غدٍ الأربعاء إجازة رسمية لجميع العاملين في المدارس، بالإضافة إلى الطلاب، تحسبًا لسوء الأحوال الجوية المتوقع أن تشهده بعض المحافظات.

وفي سياق متصل، تقرر تأجيل الاختبارات الشهرية التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء في بعض المحافظات إلى الأسبوع المقبل، على أن تُحدّد مواعيدها الجديدة وفقًا للظروف الجوية، وظروف كل مديرية تعليمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.