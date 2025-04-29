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التعليم تحسم موقف المعلمين والعاملين بالمدارس من إجازة غدًا بسبب العاصفة (بيان رسمي)

08:20 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

محمد عبداللطيف

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كتب- أحمد الجندي:

قالت وزارة التربية والتعليم، إن قرار محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمنح إجازة بالمدارس غدًا الأربعاء، يشمل كافة العاملين بالمدارس والطلاب.

كما سيتم تأجيل الاختبار الشهري المقرر غدا ببعض المحافظات للأسبوع المقبل وفقا لظروف وتنسق كل مديرية تعليمية، بحسب بيان رسمي اليوم الثلاثاء.

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محمد عبداللطيف إجازة تشمل كافة العاملين بالمدارس والطلاب العاصفة الترابية تأجيل الاختبار الشهري وزارة التربية والتعليم
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