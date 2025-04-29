رسمياً.. وزير التعليم يقرر اعتبار غدًا الأربعاء إجازة بكافة المدارس

كتب- محمد سامي:

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا باعتبار غدًا الأربعاء الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٥، إجازة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدا.

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