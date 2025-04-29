"أمهات مصر": أولياء الأمور والمدرسة والدادة مسؤولون عن حماية الأبناء

كتب- أحمد الجندي:

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن متابعة أولياء الأمور لأبنائهم الطلاب، خاصة في المراحل الأولى من التعليم، أمر هام جدًا.

وأضافت "أحمد"، في تصريحات صحفية، أن الأطفال في مرحلة رياض الأطفال (كي جي) والصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، لا بد من متابعة أولياء الأمور لهم بشكل مستمر، وتعريفهم بطريقة التعامل الصحيحة مع الأشخاص وكل من حولهم، وذلك لحماية الأبناء من أي استغلال أو أي شيء قد يضرهم.

وتابعت: المدرسة عليها دور كبير أيضًا، من خلال الاهتمام بطلاب المراحل الأولى من التعليم، والذين لا يكون لديهم وعي كافٍ أو دراية، وبالتالي لا بد من توعيتهم بشكل عام بكيفية التعامل مع الأشخاص، وما هو الصواب وما هو الخطأ. واستطردت: "الدادة في المدرسة أو الحضانة عليها دور كبير وأساسي، وعلى المدرسة أن تختارهم بعناية شديدة، مع عمل دورات متخصصة لهم".

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي إلى جانب التربوي لاتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، برئاسة عبير أحمد، على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، تجاه الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المراحل التعليمية، وفي كافة القضايا والموضوعات.

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