بعد اقتراح التعليم بتطبيق اختبارات التوجية والإرشاد المهني.. تعرف على أراء أولياء الأمور

كتب- أحمد الجندي:

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإطلاق اختبارات التوجيه والإرشاد المهني خلال صيف 2025، مستهدفةً خريجي المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وتأتي هذه الخطوة بهدف مساعدة الطلاب في اختيار المدارس أو الجامعات الأنسب لهم، بناءً على قدراتهم وميولهم الشخصية، مع تطوير اختبارات محلية تحاكي المعايير العالمية مثل (TIMSS وPISA)، وذلك استعدادًا لإعداد جيل قادر على المنافسة الدولية.

استياء أولياء الأمور من القرار الجديد

على الرغم من إعلان الوزارة عن هذه المبادرة، إلا أن أولياء الأمور أبدوا استياءً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة من خلال جروبات حوار مجتمعي في التعليم.

قالت منى أبو غالي، مؤسس جروب "حوار مجتمعي"، معبرة عن اعتراضها: "يا جماعة الخير، الطلبة لما بيدخلوا أولى جامعة، بيقولوا لهم انسوا كل اللي درستوه قبل كده! أزمة الثقة بين الناس والوزارة سواء في التعليم العام أو العالي بتتزايد، ولو عايزين ننجح لازم الوزارات توقف خلق المشاكل الجديدة".

كما انتقدت فاتن أحمد، أدمن جروب "حوار مجتمعي"، الفكرة قائلة: "حضرتك حتعمل اختبار لطالب الإعدادية والثانوية على أساس إيه؟ اسألوهم عن تكدس المناهج، عن مكانه اللي مش موجود بسبب الديسكات المكسورة، عن المواد اللي مش محسوبة في المجموع وفجأة يمتحنوا فيها، عن ضغط الدروس اليومية وانقطاعهم عن مناسباتهم الاجتماعية، عن غياب المدرسين، عن ضياع اللغة التانية اللي ملهاش مدرس أصلا!".

اكما تساءلت بعض أولياء الأمور عن تفاصيل أكثر وضوحًا، خاصة حول ما إذا كانت هذه الاختبارات ستُجرى بشكل مجاني أم بمقابل مادي، وهل ستكون اختيارية أم إلزامية للطلاب؟ وهو ما لم توضحه الوزارة حتى الآن، مما زاد من حدة الجدل الدائر.

لقاء الوزير مع صندوق تطوير التعليم

في سياق متصل، ناقش وزير التربية والتعليم مع الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل إطلاق اختبارات التوجيه والإرشاد المهني للطلاب في صيف 2025 لخريجي الإعدادية والثانوية، بهدف تأهيلهم للالتحاق بالمدارس والجامعات بما يتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم، إلى جانب العمل على تطوير اختبارات محلية لمضاهاة المعايير الدولية مثل (TIMMS وPISA).

وقالت الأخري: "وبعدين اختبارات إيه اللي عايزين تعملوها السنة دي لخريج الثانوية العامة وهما مطحونين بقالهم 10 شهور؟"، مؤكدة أن توقيت طرح هذه الاختبارات غير مناسب ، في ظل الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها الطلاب.

اقرأ أيضاً:

التعليم توجه بصرف مكافأة امتحانات النقل عقب انتهائها وقبل نهاية العام المالي

لطلاب الجامعات.. رابط استبيان قياس رضا الخدمات الأكاديمية 2025

دورات تدريبية وسكن للطلاب.. تعاون بين "أصول الدين" بالقاهرة و"سفراء الهداية"

نقابة المعلمين: 3 ملايين جنيه إعانات صحية للمعلمين خلال أبريل