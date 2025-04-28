"التعليم" تكشف شكل امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين القديم والجديد

كتب- أحمد الجندي:

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل شكل امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 للنظامين القديم والجديد، وتوضيح ما إذا كانت ستشمل أسئلة مشتركة بين النظامين في جميع المواد الدراسية.

وأشار المصدر، إلى أن الامتحانات لطلاب النظامين ستكون متطابقة في جميع المواد ما عدا مادة الأحياء، مشيراً إلى أن سبب ذلك يعود إلى التعديلات التي شهدها نظام الثانوية العامة في السنوات الأخيرة، حيث أنه بعد إعادة هيكلة النظام، تم دمج مادة الجيولوجيا ضمن مادة الأحياء في النظام الجديد، بينما كانت مادة الأحياء منفصلة عن مادة الجيولوجيا في النظام القديم.

وأكد المصدر، أن هذه الاختلافات في توزيع المواد بين النظامين هي ما دفع الوزارة إلى اتخاذ القرار بعدم توحيد امتحان مادة الأحياء بين النظامين.

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